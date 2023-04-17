وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 12:29 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه الذكرى المباركة سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف اللواء هشام آمنة : وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والأمان شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .