الصحة: تقديم خدمات توعية لمليون و400 ألف مواطن خلال احتفالات عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فى قداس عيد القيامة المجيد الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكنيسة الكاتدرائية المرقسية فى العباسية.





وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأخلص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعيا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع الأخوة الأقباط، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، وأن تعم المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا.



وتفقد وزير الصحة والسكان، الخدمات الطبية التى توفرها الوزارة فى الكاتدرائية خلال أيام الاحتفالات بعيد القيامة المجيد والتى تقدم من خلال 3 عيادات متنقلة فى تخصصات الأسنان والباطنة والأطفال، وسيارة عيادة مبادرة الرئيس لصحة المرأة، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة داخل الكاتدرائية، وعدد من السيارات فى محيطها، علاوة على فرق التوعية والتواصل المجتمعى الذين يجوبون الكاتدرائية لتوعية المواطنين بالخدمات المتاحة، مع توزيع هدايا تحمل شعار "100 مليون صحة" والمستلزمات الوقائية من الكمامات والمطهرات بالمجان.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد الربيع، وعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد جميع الفرق الطبية والاسعاف والتمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أى حالات طارئة.

وأكد عبدالغفار انعقاد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة، لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها، على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على محلات ومنافذ تجارة المواد الغذائية.



وأضاف عبدالغفار أنه تم تقديم الفحص الطبى والعلاج بالمجان لـ 400 ألف و345 مواطن ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك ضمن خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وانتشار العيادات المتنقلة بمحيط وداخل الكنائس والأديرة بكافة المحافظات.



وتابع أنه تم تقديم التوعية لـ مليون مليون و355 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعى التى انتشرت بأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق وفى محيط وداخل الكنائس والأديرة بمحافظات (القاهرة- الإسماعيلية - الشرقية- المنيا- سوهاج- الدقهلية- أسيوط - قنا - الأقصر - الفيوم - المنوفية - أسوان - الغربية - القليوبية - بنى سويف - اسكندرية - البحر الأحمر - السويس - البحيرة - مطروح - كفر الشيخ - الوادى الجديد) للتوعية بخطورة تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، والتأكيد على الفئات الأكثر عرضة للخطورة من تناول هذه الأطعمة مثل الحوامل ومرضى الضغط، والسكر، ومرضى الكلى، والقلب، كما تم توعية الأطفال بأهمية التغذية السليمة وكيفية تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال المسابقات والأنشطة الترفيهية التى شاركت فيها فرق التواصل المجتمعى لتوزيع هدايا تحمل شعار "100 مليون صحة" على الفائزين.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت فى وقت سابق توافر مصل التسمم الممبارى الخاص بعلاج التسمم الغذائى الناتج عن البكتيريا اللاهوائية الموجودة فى الأسماك المملحة، والذى يعد من أهم أعراضه تشوش الرؤية والشعور بضيق التنفس، موضحة أن المصل متوفر فى جميع المستشفيات الحكومية، ومراكز السموم على مستوى الجمهورية بالمجان، وفى حال الشعور بأى أعراض يمكن الاتصال بالخط الساخن 137 أو 16474.