المفتى: على كل مسلم أن يتحرى ليلة القدر ويجتهد فيها بالعبادة والذكر

جدة - نرمين السيد - قال مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور شوقى علام إن ليلة القدر ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر، وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها، ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.





وأضاف المفتى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن ليلة القدر ليلة اختصها الله بسورة سميت باسمها هى "سورة القدر" ذلك بأنها أفضل ليالى الدنيا، حيث إنها ليلة شرفها الله بنزول القرآن فيها، وجعلها خيرا من ألف شهر، كما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد اختصها بمزيد العبادة وقيام الليل.

وأوضح أن فضائل ليلة القدر كثيرة وتدل على خيريتها بين الليالى ومن بينها أن الملائكة تتنزل فيها وكذلك أمين الوحى سيدنا جبريل عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم حيث قال عن ليلة القدر (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتىٰ مطلع الفجر).

وأشار إلى أن الملائكة تتفقد أحوال العباد المجتهدين فى الطاعات فى هذه الليلة المباركة، وقد رجح الكثير من العلماء أن تكون ليلة القدر هى ليلة 27 من رمضان، وهو ما ورد فى روايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحرى ليلة القدر فى ليلة 27 لذا فإن المسلمين مأمورون بتحرى ليلة القدر فى العشر الأواخر، حيث قال الرسول الكريم، "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولفت إلى أنه من عظيم فضل ليلة القدر كما جاء فى القرآن الكريم أنها تعادل ألف شهر فى أجر العبادة فيكون المجتهد فيها بالطاعات كأنه عاش ألف شهر فى طاعة وما ينتج عنها من ثمرات وعطاء من الله سبحانه وتعالى.

وحث مفتى الجمهورية، المسلمين جميعا أن يتحروا ليلة القدر ويجتهدوا فيها بصنوف الطاعات من قيام لليل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم الذى نزل فى هذه الليلة المباركة، وكذلك بالتصدق ومختلف العبادات، حتى يفوزوا بثمرات ليلة القدر ونفحاتها.