التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة.. أفشة وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 11:24 صباحاً - يخوض فريق الأهلى مباراة صعبة أمام سموحة، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: أفشة، محمد شريف، بيرسى تاو

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.