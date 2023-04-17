وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لإسبوع القاهرة السادس للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 09:29 صباحاً - الدكتور سويلم :عنوان الإسبوع يعكس إهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية

- الإسبوع السادس هو إستمرار للمجهودات المبذولة لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في المحافل الدولية

- رفع نتائج وتوصيات الإسبوع للعرض والمناقشة خلال مؤتمر COP28

- جلسات رفيعة المستوى وجلسات فنية وورش عمل ومؤتمر علمي و (٤) مسابقات ضمن فعاليات الإسبوع

- تنظيم معرض لعرض برامج ومنتجات وإبتكارات المؤسسات العاملة في مجال المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وصرح الدكتور سويلم أن عنوان إسبوع القاهرة السادس للمياه "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" يعكس إهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية ، وهو ما يعد إستمراراً للمجهودات المبذولة فى هذا المجال والتى تمثلت فى عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر إكتوبر الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، بالإضافة لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس الماضى ، والتى سعت مصر خلالها لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في هذه المحافل الدولية الهامة .

وأضاف سيادته أن إسبوع القاهرة السادس للمياه سيعقد قبيل مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات الإسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

هذا ويهدف الإسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية .

ومن المقرر مشاركة وفود وزارية ورسمية من معظم دول العالم بالإضافة لممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه ، وسيضم الإسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، كما يشتمل الإسبوع أيضاً على "مؤتمر علمي" يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والفنية لعرضها في (٥) جلسات فنية متخصصة .

كما سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" .

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد السفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة ، والسيدة الدكتورة/ يسرا علام مستشار الوزير للإتصال والعلاقات الخارجية ، والسيد الدكتور/ عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ احمد عمر بالمكتب الفنى للسيد الوزير ، والسادة فريق عمل الإعداد لإسبوع القاهرة السادس للمياه .