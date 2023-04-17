تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية.. مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوبى البلاد، بالاضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 18

6 أكتوبر 34 17

بنهــــا 33 19

دمنهور 31 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 34 17

شبين الكوم 34 17

طنطا 32 16

دمياط 29 15

بورسعيد 29 15

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 18

العريش 28 14

رفح 24 14

رأس سدر 30 17

نخل 30 12

كاترين 27 10

الطور 31 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 32 20

الإسكندرية 31 16

العلمين الجديدة 30 15

مطروح 28 14

السلوم 26 16

سيوة 35 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 31 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 19

الفيوم 35 16

بنى سويف 34 17

المنيا 35 17

أسيوط 36 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 36 20

أسوان 36 21

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 35 20