الجالية المصرية تحتفل بعيد القيامة وشهر رمضان فى شيكاغو

جدة - نرمين السيد - احتفلت الجالية المصرية، اليوم الأحد، فى الولايات المتحدة الأمريكية بأعياد القيامة وليلة القدر، وشهدت مقاطعة "ببريدج" فى شيكاغو ليلة مصرية بامتياز بمشاركة السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى وأعضاء القنصلية العامة.





وشارك القنصل العام فى قداس القيامة المجيد الذى أقيم فى كنيسة القيامة مع القمص صامويل ثابت والكهنة والآباء والجالية المصرية القبطية، وقدم السفير سامح أبو العينين التهنئة للأقباط فى الكنيسة، مؤكدًا أنَّ مصر تشهد الاحتفالات بعيد القيامة وشهر رمضان الكريم وتعاقب الأعياد يخلق حالة من الوحدة والمحبة التى يعيشها الشعب المصرى. على بعد 3 أميال، وتحديدًا فى مركز مكة الإسلامى شهد السفير احتفالية بليلة رمضانية وترية، بتلاوة من ابن أعظم قراء مصر وأشهرهم عالميًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمناسبة زيارته لشيكاجو. كان فى الاستقبال بالكنيسة عميد الجالية القبطية، المهندس كميل حليم والعمدة المصرية الأمريكية مارى بسطًا، وأركان الجالية المصرية.

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