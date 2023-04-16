محافظ مطروح يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة مع تنشيط حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات وحول دور العبادة مع الرش والتعقيم والرفع الفورى لكافة المخلفات والتراكمات، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.





وعقد محافظ مطروح اجتماعا موسعًا لمناقشة استعدادات أجهزة المحافظة ومتابعة جهود كل جهة لاستقبال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام ووكلاء الوزارات رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بمطروح. وأكد محافظ مطروح على ضرورة الجاهزية التامة وربط غرف عمليات كل جهة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية داخل المحافظة، ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالشوارع والميادين، وإجراء الصيانة اللازمة وعزل وتغطية أى أسلاك مكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين، وإزالة أى إشغالات بالطرق وحول المنشآت الصحية لتيسير حركة المواصلات والمواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضارى، كذلك متابعة إزالة ومنع التعديات فى المهد وأى متغيرات مكانية بالتعاون مع شرطة المرافق. م م ر

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