إيبارشية ديرمواس ودلجا تحتفل بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، اليوم، الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، وبعض القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية والمحلية، الذين قدموا التهنئة له ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.





شارك فى استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة. كان الأنبا أغابيوس قد صلى قداس العيد، مساء أمس، بكنيسة القديسة العذراء مريم بديرمواس (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

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