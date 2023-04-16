التعليم: ننسق بشكل دائم للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية بالسودان

جدة - نرمين السيد - أكد شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، البالغ عددها 151 مدرس وإدارى، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.





وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان اليوم الأحد، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تدرس الوزارة كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة فى دولة السودان والتى يجريها 21 طالبا مصريا، مؤكدا أنه فى حال تأجيلها لأى سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا. وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين فى السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية فى الخرطوم فى حال احتياجهم لأى دعم أو فى حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

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