وزير الرى يجرى اتصالا هاتفيا ببعثة مصر بالسودان للاطمئنان على العاملين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الموارد المائية والرى أن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الرى المصرية بالسودان للاطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة، خاصة فى المناطق التى شهدت توترات فى دولة السودان الشقيقة.





وأكد وزير الرى أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها. كما أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والابتعاد عن مناطق التوترات لحين استقرار الأوضاع فى أقرب وقت. وتعرب وزارة الرى عن خالص التمنيات بتحقيق الاستقرار والازدهار بدولة السودان الشقيقة.

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