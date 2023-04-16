بيطرى الغربية: تحصين 235 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم 235 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023، التى تستمر لنحو شهر.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، فى بيان اليوم الأحد، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. وتابع أنه اتخذت كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

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