مصر تدعو للوقف الفورى للعمليات العسكرية فى السودان وتغليب لغة الحوار

جدة - نرمين السيد - دعت جمهورية مصر العربية فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية أطراف النزاع الجارى فى السودان، على ضوء استمرار العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد، إلى الوقف الفورى للعمليات العسكرية حقناً لدماء أبناء الشعب السودانى الشقيق، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظاً على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السودانى وطموحات ثورته المجيدة.





وإذ تعبر مصر عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء فى السودان، سواء من العكسريين أو المدنيين، جراء المواجهات العسكرية الجارية، فإنها تؤكد على أنها لن تألو جهداً فى القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

وقد جاءت المبادرة المصرية- السعودية بالدعوة إلى عقد إجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومبادرة الوساطة المصرية- الجنوب سودانية، والاتصالات والمشاورات التى تضطلع بها مصر حالياً مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتشدد جمهورية مصر العربية على ضرورة عدم استغلال أى طرف خارجى للتطورات الجارية فى السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه، وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السودانى الشقيق.

كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية فى السودان، وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية.