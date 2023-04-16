جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 نهاية العام في الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 05:23 مساءً - يبحث طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 نهاية العام, وأولياء أمورهم, وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022- 2023.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي ونشر قوائم مواد الامتحانات بالتاريخ. وخلال التقرير نرصد جداول امتحانات الصف الأول الإعدادي، ضمن خدماتنا اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين، ومنها طلاب مختلف المراحل التعليمية.ج

جدول امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية

- السبت 29-4-2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

- الأحد 30-4-2023: امتحان المستوى الرفيع.

- الأربعاء 3-5-2023: امتحان مادتي التربية الفنية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية

جدول امتحانات الثاني الإعدادي المواد الأساسية

- الأحد 7-5-2023: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 9-5-2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الخميس 11-5-2023: امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 14-5- 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16-5-2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 18-5-2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.