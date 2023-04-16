بروتوكول تعاون بين الصحة والقومى للطفولة لدعم برامج رعاية الأطفال ذوى الهمم

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومن جانب المجلس الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، والمتمثلة فى حصول الطفل على الحقوق التى كفلها له الدستور وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، لضمان توفير حياة كريمة للأطفال، بما يدعم نهج التنمية المستدامة الذى تتبناه الحكومة المصرية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون فى قيام قطاع الرعاية الصحية والتمريض، باستقبال الحالات الخاصة بالأطفال ذوى الإعاقة، والتى يرد بشأنها بلاغات إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة أو الأجهزة التعويضية بحسب الاحتياج.
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون فى مجال تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة التعويضية للأطفال ذوى الهمم، فى إطار الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، واتساقا مع أهداف الأمم المتحدة 2030.
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