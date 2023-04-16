التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 04:26 مساءً - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من ( مؤسسة حياة كريمة) و ( جمعية الأورمان).

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات – السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.