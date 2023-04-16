الرئيس السيسي يهنيء الجالية المصرية بإيطاليا بعيد القيامة المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 04:26 مساءً - نقل السفير بسام راضي ينقل رسالة التهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجالية المصرية القبطية بإيطاليا بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه جميع أعضاء السفارة المصرية بمقر الكنيسة القبطية بروما وذلك بحضور الانبا برنابا اسقف تورينو.

وقد جائت تهنئة الرئيس كما يلي: "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.

مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير.

عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية