وزير الخارجية يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى التطورات فى السودان

جدة - نرمين السيد - وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكرى حرص على إحاطة رئيس المفوضية الإفريقية بالجهود التى تبذلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية فى إطار جامعة الدول العربية من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة فى السودان، مستعرضاً أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضاً الجلسة المزمع عقدها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى اليوم لمناقشة الأوضاع فى السودان، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية أن تتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

كما أحاط وزير الخارجية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى علماً بالاتصالات التى تقوم بها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحقن الدماء، بما فى ذلك الاتصال الذى أجراه مع وزير خارجية السودان "على الصادق" صباح اليوم.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.