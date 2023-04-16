رئيس جامعة العريش يهنئ أسقف سيناء الشمالية والأخوة الأقباط بعيد القيامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 03:30 مساءً - قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنائس بمحافظة شمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأرسل رئيس جامعة العريش الحكومية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،وجاء في نص البرقية " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منتسبي جامعة العريش، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إلى قداستكم وجميع الإخوة الأقباط، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن نُحقق معًا ما نصبوا إليه لبلدنا نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال رئيس الجامعة في برقيتة "إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا يتشاركها كل أبناء الشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من المحبة والترابط وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

وأضاف الدمرداش إننا اليوم نقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، وبعد أيام سنتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما يعزز وحدة الصف وقوة التلاحم التي تتجلى دومًا فى أبهى صورها على أرض مصرنا الحبيبة على مر التاريخ".