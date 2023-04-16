محافظ شمال سيناء يزور مطرانية العريش لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 03:30 مساءً - قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأحد ، التهنئة الى الاخوة الاقباط في عموم المحافظة على وجه الخصوص وفي مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المحافظ وفدا ضم اللواء ممدوح أبو زيد مدير الأمن واللواء اسامه عفش، رئيس مدينة العريش والشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف والشيخ محمد سعد خضر، رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والقيادات التنفيذية، بجانب الدكتور رياض إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ،

وأشار محافظ شمال سيناء خلال زيارته بطريركية الاقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، حيث كان في استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والقساوسة ورجال الدين القبطي. إلى أن مصر كلها تحتفل به، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، لافتًا الي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بها بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد أسقف سيناء الشمالية، على العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر، لافتا الي ان الاحتفال بعيد القيامة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، حيث تتعانق فيه الأعياد والافراح والقلوب، وأنها تشهد هذا العام استقرارًا كبيرًا بفضل جهود القوات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأشار الى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.

و قدم الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد نيابة عن أئمة المساجد في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا الى أن الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه جسد واحد يتألم لآلام بعضه البعض ويفرح لفرحه، ويسعى الى مشاركة كل منهم للآخر في كافة المناسبات.

وأضاف الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن جميع الأديان تحض على السلام والأمن، وأن مصر هي بلد التسامح والمحبة للجميع، كما أن الدين الإسلامي يدعو الى التسامح والحب بين البشر والعمل من أجل خير الجميع.