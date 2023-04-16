”رقمنة”.. حملة توعوية لطلبة إعلام الشروق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 03:29 مساءً - أطلقت مجموعة من طلاب المعهد الدولي العالي للاعلام باكاديمية الشروق حملة توعوية تحمل اسم "رقمنة" للتوعية بالخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان تَهدف الحملة إلى تعريف ونوعية الجمهور بالطرق الصحيحة والآمنة للتعامل مع الآليات المقدمة على منصة مصر الرقمية وحث الجمهور وتشجيعه علي عدم الخوف من التعامل الرقمي وتأثير تلك النهضة الغير مسبوقة على مستقبل مصر الرقمي تُقام هذه الحملة في ضوء أهداف خطة مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحمل الحملة شعار " من غير طوابير " للتأكيد علي توفير هذه الخدمات الوقت والجهد

ونالت الحملة الرعاية الشرفية من وزارة الشباب والرياضة كما حصلت علي دعم من البنك الاهلي المصري من خلال ايڤينت بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق

يشترك في هذه الحملة الطلاب : اسراء حسنين - يمني عصام - باتريشيا منصور - ساندي صموئيل - محمد رويشيد - محمد فاروق - يوسف فوزي - هنا سيد - اسراء ايهاب - منة الله احمد - سارة علاء - روان عاشور - روان زكريا - اشرقت عصام - بسنت عصام - يوسف درويش - يوسف اسامة - احمد اسامة - روز جمال - سارة ممدوح

ويشرف على المشروع الدكتورة شيماء الفولي والمعيد يوسف جهاد تحت إشراف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان أ.م.د رشا حجازي ووكيل المعهد أ.د رباب عبد الرحمن وعميد المعهد أ.د سهير صالح