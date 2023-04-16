التعليم العالي: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 03:29 مساءً - في إطار الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق حاليًا، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للإطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية.

هذا، وسوف يقوم قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بتوجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للإطمئنان على سلامتهم.

وقد أكدت السفارة المصرية بالخرطوم استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم مع أبنائنا الطلاب على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.

وتهيب وزارة التعليم العالي بأبنائنا الطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في الخرطوم كانت قد طالبت المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.