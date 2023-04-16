التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلبة المصريين بالسودان

ومن المقرر أن يوجه قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، رسائل عبر البريد الإلكترونى إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للاطمئنان على سلامتهم.
وأكدت السفارة المصرية بالخرطوم، استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم مع أبنائنا الطلاب على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.
وأهابت وزارة التعليم العالى بأبنائنا الطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، فى حال احتياجهم لأى دعم أو فى حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.
جدير بالذكر أن السفارة المصرية فى الخرطوم، طالبت المواطنين المصريين المُقيمين فى السودان، بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.
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