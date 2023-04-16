جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدعيم أواصر التعاون مع جميع الدول الإفريقية، وإعطاء قطاع الكهرباء والطاقة أهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية.
وتعد هذه الدفعة هى المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التى تم إعدادها فى إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات، والذى سيستمر خلال الأشهر المقبلة لاستكمال تدريب باقى المجموعات.
وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعبا وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الإفريقية، كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبى وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالأماكن الأثرية، وشعورهم بالطمأنينة فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.
ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، فى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8738 متدربا من إفريقيا، ويستمر القطاع فى نقل الخبرات التى يمتلكها للأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية، خصوصا فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالية انتهاء البرنامج التدريبى لـ20 منتسبا بهيئة كهرباء الريف بتنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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