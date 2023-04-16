وزير الخارجية: موقف مصر سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان

جدة - نرمين السيد - تناول الاتصال التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة، ونقل الوزير شكرى لنظيره السودانى قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السودانى الشقيق واستقرار دولته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى اطلع نظيره السودانى على المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدا أن الموقف المصرى سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان، وعن مقدرات الشعب السودانى، وضرورة عدم تدخل أى طرف خارجى بأى شكل يؤجج من النزاع الجارى.

كما استمع وزير الخارجية إلى تقييم وزير خارجية السودان للأوضاع على الأرض، وللجهود والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية فى إطار متابعة تطورات الأزمة.

وتطرق الاتصال أيضا إلى أوضاع الجالية المصرية فى السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين فى السودان فى ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.