رئيس الوزراء: نتبنى الرؤى والمقترحات لدفع الاستثمار فى السوق المصرية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، فى اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.





وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتبنى الرؤى والمقترحات التى تسهم فى دفع الاستثمار فى السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فى القطاعات ذات الأولوية وفقا لأجندة الاقتصاد الوطنى.

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أى قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانونى، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقارى، وأنشطة النقل الداخلى بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفنى، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكترونى، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكترونى.

وفيما يتعلق بـ "منظومة تخصيص الأراضى"، أوضح هيبة أنه يجرى بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضى وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد فى تخصيص الأراضى، لافتا إلى أنه يتم أيضا دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبنى نموذج "مجال إدارة الأراضى" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضى وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكترونى.

وأشار إلى أنه فيما يتصل بـ"استخراج التراخيص والتصاريح"، يتم التنسيق مع مبادرة "إرادة" لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة فى إصدار الموافقة المسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ "إنفاذ العقود"، و"تسجيل الملكية"، من خلال التوسع فى تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ "الضرائب"، وميكنة العديد من الإجراءات.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بـ "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكترونى كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، وفيما يتعلق بـ "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

من ناحيته، عرض ياسر عباس، عددا من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقارى، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

ونوه بضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتى تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنويا، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى فى منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات الحرارية.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، ذى الإهتمام العالمى، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلى.

وتناول أيضا خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمى، والتى تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التى تقدمها الهيئة.