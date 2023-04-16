مندوب مصر فى جامعة الدول العربية: مصر لم تتوان عن تقديم الدعم للسودان الشقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 01:27 مساءً - قال السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر في جامعة الدول العربية، إن مصر لم تتوان عن تقديم الدعم للسودان الشقيق في شتي المجالات، سعيا لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالي من اجتياز هذه المرحلة الحساسة في تاريخه".

وأضاف خلال كلمته اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ لمناقشة الوضع في السودان: "مصر أبدت استعدادا كاملا لنقل الخبرات وبناء الشراكات المفيدة للدولتين، وهي تطورات التزمت بها الأطراف السودانية تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني".

بدأ اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارىء برئاسة مصر اليوم /الأحد/ لمناقشة الوضع في السودان.

ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من كل مصر والسعودية في إطار الدورة غير العادية (طارئة) وذلك لبحث تطورات الوضع في السودان.

يترأس الاجتماع مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية.