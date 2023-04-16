التوقيت الصيفى.. إقلاع رحلات مصر للطيران بعد موعدها بساعة بداية من 28 أبريل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتى نظرا لبدء تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر اعتبارا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.
وناشدت شركة مصر للطيران، عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضى 090070000، أو الرقم الدولى 97142306666+، أو الرقم الدولى 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران، أو الوكيل السياحى.
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