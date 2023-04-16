عاجل- السيسى وسلفا كير يوجهان نداء للوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة فى السودان، فى ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان فى دعم استقرار وسلامة السودان.

وفى ذلك السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السودانى الشقيق فى تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وقال المتحدث الرسمى، إن الرئيسين وجها نداء للوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمى، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السودانى.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدى سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مشددين على أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالى السياسى، وتحقيق البناء والتنمية فى السودان.