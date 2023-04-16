قرار جديد من الصحة بشأن فحوصات المقبلين على الزواج خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر أبريل الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين.





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