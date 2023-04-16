اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة تنظم حفل توزيع جوائز المسابقة الفنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 12:29 مساءً - نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حفل توزيع جوائز المسابقة الفنية للرسم التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة الدولية للهجرة، لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص العمل المتاحة.

تستهدف المسابقة طلبة المرحلة الاعدادية والثانوية بــ12 محافظة، بواقع مدرستين بكل محافظة، تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023(، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026).

وصرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من أهم الأهداف التي تحرص اللجنة على تحقيقها، لحماية الفئات الأكثر عرضه للاستغلال من جانب المهربين خاصة الشباب، ونحرص على إطلاق تلك المسابقة سنوياً، إيماءً إلى المردود الإيجابي للمسابقتين السابق اطلاقهما، مشيرة إلى أن المسابقة الثالثة شارك فيها 720 طالبة وطالب، وتم تكريم 24 فائزاً منهم.

شارك في توزيع الجوائز السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والدكتور أكرم حسن، ممثل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والسيد كارلوس كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسيدة جرادزيلا ريزا، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.