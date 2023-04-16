وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 12:29 مساءً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط ، والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري انشاؤها ضمن اعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف الى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب(كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط )والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% و كوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري انشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري

ثم توجه الوزير لمتابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) ب طول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 95 % وحيث تم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق

بعدها تفقد وزير النقل مواقع العمل بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصه/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم

حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة ،(3 حارات للطريق الرئيسي و3حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة) ، بالإضافة إلى إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة ، منها كوبري البستان على النيل والذي تفقده الوزير والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر ، وعرض 17 مترا ، بعدد 4 حارة مرورية في كل اتجاه

وأشار وزير النقل، أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم.وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة و مطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة ، ويتم تطوير الطريق ليصبح ٦ حارات بكل اتجاة منها ٣ حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة

كما تفقد الوزير طريق الرصف الخرساني المزدوج الملاصق لسور ميناء دمياط والذي تم رصفه بالخرسانة لتسهيل دخول وخروج الشاحنات من والي ميناء دمياط وتحمل الاحمال العالية لتلك الشاحنات

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال ازدواج كباري رافد جمصة وهي كوبري عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري علوي إتجاه المنصورة جمصة موازي للكوبرى القائم و كوبري دميره والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% والذي يشمل إنشاء كوبري علوى عند الكيلو 11 عند مدخل قرية دميرة ليخدم الاتجاه من المنصوره الى جمصه وتحويل الكوبرى الحالى ليخدم الاتجاه القادم من جمصه الى المنصوره بالاضافة الى كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 85 % والذي يشمل إنشاء كوبري مواز للكوبري القائم بعرض 14م بعدد 3 حارات مرورية

هذا وقد سبق تطوير الطريق بطول 50 كم، ليصبح الطريق 3 حارات لكل اتجاه بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق بلقاس /شربين بطول 14كم حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وازدواج كوبري بسنديله

بعدها تفقد الوزير يرافقه الدكتور/ ايمن مختار محافظ الدقهلية مشروع كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة حيث تم الانتهاء من اعمال مطلع ومنزل للكوبري وجاري توسعة الكوبري من الناحية الغربية كما سبق وتم الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب بطول 4.5 كم مزدوج ليصبح 14 م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه مع انشاء عدد 2 دوران للخلف

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم