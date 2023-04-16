التنمية المحلية تتابع جهود محافظتي المنيا وكفر الشيخ لإزالة تعديات البناء المخالف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 12:29 مساءً - تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي المنيا وكفر الشيخ لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد و التصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ففي محافظة المنيا تواصل الوحدات المحلية، جهودها تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعدى يتم رصدها وتنفيذ الإزالات الفورية .

وفي مركز ومدينة سمالوط، تم تنفيذ حملة مكبرة بأحياء شمال وجنوب المدينة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص وبناء على أراضى زراعية، منها 12 حالة تعدى بالبناء المخالف بعمل" سمل خرساني" وشدة خشبية وأعمدة خرسانية بمنطقة الفيروز ومتفرعاتها بحي شمال المدينة، و 5 حالات تعدى بالبناء المخالف في المهد بمنطقة الإذاعة والتليفزيون بجوار مستشفى الحميات بسمالوط بحي جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على مواد البناء.

ومن جانبها، ازالت الوحدات المحلية لمراكز (أبو قرقاص – ملوي – دير مواس-مغاغة ) 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الازالة الفورية وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات، حيث شملت حالات التعديات بقري (دلجا بمركز دير مواس، ديروط ام نخلة وقلبا بمركز ملوي - بنى موسى ونزلة اسمنت بمركز أبو قرقاص).وكذلك اربع حالات مباني مخالفات خارج الحيز العمراني بقرية ابا الوقف بمركز مغاغة

وفي كفر الشيخ واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن" فوه ومطوبس ودسوق والحامول" تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والازالة الفورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقام مركز ومدينة فوه، بحملات إزالة التعديات والبناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية بإزالة فورية في المهد، لحاله حفر لوازم عمل لبشة خرسانية داخل الحيز العمراني، وإزالة تشوينات من الطوب والرمل لوازم عمل مقابر مخالفة بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمدينة فوه، موجها النواب ورؤساء القرى بالمتابعه المستمره على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات.

وفي مركز ومدينة مطوبس، تم إزالة حالة مباني بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة سراج التابعة لبنى بكار على مساحة 150متر .

كما قام مركز ومدينة دسوق، بإزالة حالة تعدى بالبلوك الابيض على مساحة 120متر تقريباً خارج الحيز بقرية محلة دياى، كما تابع إزالة حالة تعدي بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحة 75 متر تقريبا وتمت الإزالة على نفقة المواطن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بقرية أبو مندور.

وفي مركز ومدينة الحامول، تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم إزالة حالتين بناء مخالف وتعدى على الأرض الزراعية عبارة عن ازالة سور على مساحة 200 بقرية المجاز الشرقي، ازاله مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر على أملاك الدولة الري بكوبري 10، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن حالتين بقرية طرطير، الحاله الاولى على مساحة 59 م تقريبا، والحاله الثانيه على مساحة 150م ، والحالة الثالثة بقرية الأبعادية على مساحة 150 م، والحالة الرابعة على مساحة 200 من والخامسة على مساحة 150 متر تقريبا، بقرية أم العمر، والحالة السادسة بعزبة القاضي على مساحة 300 م بأرض زراعية تابع لجمعيه أبو سكين.