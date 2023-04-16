وزير الرى يقوم بإتصال هاتفي ببعثة الرى المصرى بالسودان للإطمئنان على أحوال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 12:29 مساءً - في إطار متابعة أحوال المصريين بدولة السودان .. فقد قام السيد الأستاذ الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري بإتصال هاتفي ببعثة الرى المصرى بالسودان للإطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة خاصة في المناطق التي شهدت توترات في دولة السودان الشقيقة .

وأكد سيادته أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان ، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها .

كما أكد السيد الدكتور/ سويلم على ضرورة الإلتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والإبتعاد عن مناطق التوترات لحين إستقرار الأوضاع في أقرب وقت بإذن الله .

وتعرب الوزارة عن خالص التمنيات بتحقيق الإستقرار والإزدهار بدولة السودان الشقيقة .