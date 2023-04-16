«التضامن» تعلن المبادرات المجتمعية المتميزة لمتطوعى شبكة «داعم»

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، منذ 3 أعوام، أسماء المبادرات المجتمعية المتميزة لمتطوعى شبكة التمكين الاقتصادى "داعم"، التى حصدت المراكز الثمانية المتقدمة فى تقييم مبادرات الشبكة، والذى جاء فى إطار أساليب دعم متطوعى الشبكة وتحفيزهم على العمل.





وبحسب الوزارة، جرى اختيار المبادرات الفائزة طبقا لعدة معايير من أهمها الفعالية والإبداع والابتكار وتحقيق أثر ملموس فى التمكين الاقتصادى للمستهدفين.

وأعرب أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، عن سعادته بهذه المبادرات التى تتميز بنجاحها فى تحقيق أثر ملموس فى تمكين الأسر اقتصاديا، فى إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ رؤية وأهداف الوزارة.

ومن ناحيته، أشار مدير برنامج فرصة، إلى أن إطلاق شبكة متطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" جاء فى إطار بروتوكول شراكة بين برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الحياة، للعمل على مستوى 8 محافظات وهى الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – القليوبية – الشرقية بهدف استثمار طاقات الشباب فى التطوع لتقديم الدعم والإرشاد للأسر المستفيدة من برنامج فرصة، وتضمن البروتوكول نشاط المبادرات المجتمعية، والذى يهدف إلى خلق مساحة للمتطوعين لإطلاق أفكارهم الإبداعية وإيجاد حلول بسيطة فى تمكين الأسر الأكثر فقرا اقتصاديا.

وأضاف مدير البرنامج، أن ما قدمه المتطوعون من أنشطة للمبادرات المجتمعية وتقديم حلول ابتكارية هو النموذج الأهم فى الوقت الراهن، خاصة أنها مبادرات تميزت بكونها صفرية التكلفة، وجرى تدريب المتطوعين وتوجيههم لتنفيذ تلك المبادرات.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 21 مبادرة من خلال الشبكة تم تقييمها واعتماد 8 مبادرات هى الأكثر فعالية فى تمكين الفئات الأكثر فقرا اقتصاديا ودعما للمبادرات المتميزة فى استكمال أهدافها وتحقيق استدامتها، وسيقدم برنامج فرصة دعما ماديا يتراوح بين 7 و14 ألف جنيه.

ومن ناحيته، أعرب اللواء محسن النعمانى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، عن سعادته لنجاح تجربة التطوع فى مجال حديث العهد وهو متطوعو التمكين الاقتصادى وأن المؤسسة لا تدخر جهدا للاستثمار فى الشباب.

وحصدت المبادرات التالية المراكز الفائزة وهى مبادرة "تيسير" وتستهدف تمكين سيدات الريف من تسويق منتجاتهم المنزلية، ومبادرة "مسارك" لتوظيف الحاصلين على دبلومات فنية (صناعة وتجارة وزراعة)،ومبادرة "أثر صناعة" وتهدف إلى تعليم السيدات مهارة (الإكسسوارات - الكروشيه - التطريز)، ومبادرة "تكية" وتهدف إلى تعليم السيدات صناعة (الكروشيه - النول -التطريز)، ومبادرة "دايما فى ظهرك" لتسويق مشروعات رواد الأعمال لزيادة دخلهم،ومبادرة "Future youth" وتهدف إلى تدريب الشباب من أجل التوظيف فى الوظائف الشاغرة، ومبادرة "فيد واستفيد" تحويل قرية كفر الشاويش وحدة انتاج لصناعة الفخار، ومبادرة "تعديل مسار" لتعليم السيدات مهارة (الإكسسوارات - الكروشيه - التطريز).