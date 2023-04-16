السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التى يضرب المصريون فيها المثل العظيم فى الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية.

وأضافت: أدعو الله فى هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير.