السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

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جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التى يضرب المصريون فيها المثل العظيم فى الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية.
وأضافت: أدعو الله فى هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير.
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