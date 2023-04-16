حياة كريمة تهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى لمؤسسة حياة كريمة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "تهنئ مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصرى والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام وأنتم بخير".

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