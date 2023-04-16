البابا تواضروس: نظرة الإنسان المصرى دائما متعادلة فى كل الاتجاهات

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر الدولة الوحيدة فى العالم المربعة الشكل، ولذلك دلالة بأن نظرة الإنسان المصرى دائما متعادلة فى كل الاتجاهات، وهو ما يؤكد أن الشخصية المصرية متوازنة.





وتابع البابا تواضروس، فى كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد، أن القيامة تعنى البداية الجديدة والقوية لحياة الإنسان، فالإنسان بدون قيامة يشعر باليأس والضعف والخوف والقلق وغياب الهدف. وأوضح أن عيد القيامة رسالة رجاء وإيمان ونظرة إيجابية للمستقبل لكل أهل مصر والعالم.

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