حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بالأعياد

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، لمتابعة التجهيزات التى تقوم بها أجهزة الوزارة بحدائق الرى بالقناطر الخيرية.





وصرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بجميع الحدائق بالقناطر الخيرية، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا للأعياد، وستفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

وأضاف أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسى وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسى وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

جدير بالذكر، أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما إنتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقى بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيرى بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسى بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازى مع أعمال تطوير الحديقة.