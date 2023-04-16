البابا تواضروس: تلاحم أعياد المسيحيين والمسلمين تعبر عن الوحدة بين المصريين

جدة - نرمين السيد - وتابع البابا تواضروس، فى كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد: "الله يحفظكم جميعا ويبارك فى حياتنا ويعطينا دائما أفراح هذه الأعياد". واختتم كلمته بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل المسؤولين فى مصر والقوات المسلحة والشرطة والعاملين فى الإعلام.

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