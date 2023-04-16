محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد أهمية المشروعات الخضراء فى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.





وأضاف المحافظ، أن المحافظة بدأت تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 وأنهت استعدادتها لتلقى طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات.

وتابع أن الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تهدف إلى خلق حالة حراك مجتمعى وتحفيزى فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وللتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية فى مختلف مناحى الحياة.

وأورد أنه سيجرى عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، كما سيتم نشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل الجارى ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

وبدوره أشار السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة، إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، والتى تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائى والأمن المائى والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.