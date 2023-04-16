البابا تواضروس: مصر قلب العالم.. ونشكر الله على السلام والاستقرار

جدة - نرمين السيد - وتابع البابا تواضروس، فى كلمته بمناسبة عيد القيامة المجيد: "نشكر الله على النعم الكثيرة والسلام والاستقرار والأمن والإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية والقيادة السياسية، هذه الإنجازات للمستقبل الممتد".
وأوضح أن الإنجازات من أجل بناء دولة قوية ومجتمع قوى ويحيا فى كرامة ومساواة وعدل ورفاهية، مؤكدا أن المجتمع المصرى كبير ومصر قلب العالم أجمع.
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