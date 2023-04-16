الصحة: تسجيل 53 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية بالربع الأول من 2023

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الفئات العمرية، من خلال أكثر من 5000 منشأة رعاية صحية أولية والتى تقدم خدمات المستوى الأولى من الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، أن خدمات المستوى الأولى للرعاية الصحية تستهدف كافة الفئات والأعمار، وتقدم خدمات "متابعة تطور ونمو الطفل، التطعيمات، الكشف عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونيوريا لحديثى الولادة، التثقيف الصحى، صرف الألبان العلاجية والألبان شبيهه لبن الام للحالات المستحقة والمغذيات الدقيقة".

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة تشمل خدمات "متابعة الحمل، التطعيم ضد التيتانوس الوليدى، الاكتشاف المبكر لأورام الثدى، اكتشاف حالات الحمل الخطر وإحالتها، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، التثقيف الصحى".

وأضاف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل أيضا "الكشف المبكر وعلاج ومتابعة حالات الأمراض غير السارية، فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين، برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، خدمات الطوارىء، خدمات الاشعة، التحاليل المعملية، خدمات الأسنان"، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة".

ولفت الدكتور محمد عبدالله إلى أن الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة يتم إحالتها إلى المستشفيات طبقا لبروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية.