البابا تواضروس يصلى قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية بالعباسية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم بث الصلوات عبر التلفزيون المصرى والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وشهدت الكاتدرائية توافد عدد كبير من المهنئين من رجال الدولة وممثلى العديد من المؤسسات والهيئات وسفراء بعض الدول، بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

وقدم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الشكر للمهنئين باسم قداسة البابا والمجمع المقدس والمجلس الملى والهيئات القبطية.

وهنأ قداسة البابا فى بداية عظته بالقداس الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكافة أبناء الكنيسة فى مصر وبلاد المهجر بعيد القيامة، وأشار إلى أن قيامة السيد المسيح هى حدث يومى فى حياة الإنسان، وتمنحه العين (النظرة) الإيجابية للحياة، والعين الإيجابية تتميز بأنها واقعية وشاملة وإنسانية، وتناول قداسته أربعة أمثلة لشخصيات كانت موجودة فى أحداث صلب وقيامة السيد المسيح، وهذه الشخصيات بعضها له عين إيجابية والبعض الآخر له عين سلبية، وهى:

١- يوحنا ويهوذا الإسخريوطى: وهما ضمن تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر، ويوحنا صار التلميذ الذى كان يسوع يحبه، وكان يُرِى خدمة السيد المسيح ومعجزاته للناس، فكان لديه النظرة الإيجابية، بينما كان يهوذا ينظر للسيد المسيح نظرة مادية، وقدّره بالمال، وسلّم المسيح لليهود بثمن بخس، وأدرك فى النهاية خطأه ومضى شنق نفسه، فكانت نظرته سلبية.

٢- اللص اليمين واللص اليسار: وهما اللذان صُلبا بجانب السيد المسيح، واللص اليسار سخر من السيد المسيح وقال له "إن كنت أنت المُخلّص فخلص نفسك وإيّانا"، فكانت عينه سلبية واستحق الموت، بينما اللص اليمين انتهر اللص اليسار وقال له "نحن بعدل جُوزينا أما هو فلم يصنع شيئًا رديًّا"، وقدم توبة وقال للسيد المسيح "اذْكُرْنِى يَا رَبُّ مَتَى جِئْتَ فِى مَلَكُوتِكَ" (لو ٢٣: ٤٢)، فكانت نظرته إيجابية واستحق الفردوس.

٣- بيلاطس البنطى وزوجته: وبيلاطس هو الوالى الرومانى فى ذلك الزمان، وحذرته زوجته عن السيد المسيح "إِيَّاكَ وَذلِكَ الْبَارَّ، لأَنِّى تَأَلَّمْتُ الْيَوْمَ كَثِيرًا فِى حُلْمٍ مِنْ أَجْلِهِ" (مت ٢٧: ١٩)، فكان لديها العين الإيجابية للحياة، بينما بيلاطس أسلمه للصليب، فكان لديه العين السلبية.

٤- رجل وامرأة: المرأة هى مريم المجدلية التى أخرج منها السيد المسيح الأرواح الشريرة، فتأثرت بالسيد المسيح وصارت تخدمه، وذهبت باكية إلى قبر السيد المسيح فى فجر الأحد، وتقابلت معه وظنته البستانى، ولكن عندما قال لها: "يَا مَرْيَمُ" شعرت بقوة القيامة وقالت: "«رَبُّونِى!» الَّذِى تَفْسِيرُهُ: يَا مُعَلِّمُ" (يو ٢٠: ١٦)، فكان لديها العين الإيجابية، أما الرجل هو توما التلميذ الذى عاش مع المسيح وقتًا طويلًا، وعندما ظهر السيد المسيح للتلاميذ بعد قيامته، لم يكن توما موجودًا معهم، فعندما علم لم يصدقهم، فكانت لديه نظرة سلبية، ولكن ظهر السيد المسيح مرة أخرى للتلاميذ بعد القيامة بأسبوع وقال لتوما "هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَى، وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِى جَنْبِى، وَلاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا" (يو ٢٠: ٢٧).

وأوضح قداسته أن الإنسان يحتاج فى عيد القيامة أن ينال هذه النعمة والبركة، أن تكون لديه النظرة الإيجابية للحياة، وأن يبحث عن الجمال فى الطبيعة وفى كل موقف وكل قرار وكل إنسان، وبذلك يساعد فى بناء الشعوب والمجتمع.

وقال قداسة البابا فى ختام كلمته: "ننتهز هذه الفرصة لنرسل التحية والمحبة والتقدير والاعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكل المسؤولين فى بلادنا العزيزة، ونهنئ بلادنا والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر الذى يحل بعد أيام قليلة"، وأضاف قداسته: "نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا وصلواتنا تتجاور، ونشعر جميعًا أننا فى فترة روحية قوية بدايةً من الأصوام والصلوات المرفوعة وأيضًا الأعياد التى تتجاور"، وأرضح قداسته أن تزامن الأعياد بعضها مع بعض يزيد المحبة والعلاقات المصرية الجميلة التى نعيشها فى كل مناسبة.

وتابع قداسته إننا نصلى من أجل كل أحد ومن أجل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة فى مواضع كثيرة، ونشكر الله على السلام الذى فى بلادنا، ونصلى من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان فى ضيقة أو مشكلة، وأكمل قداسته أننا نصلى من أجل البلاد التى تعرضت لزلازل وأزمات وكوارث، ومن أجل الإنسانية كلها.

واختتم قداسته حديثه بدعوة للجميع للتحلى بالعين الإيجابية لكى نستطيع أن نعمل معًا ونبنى مجتمعنا ووطننا ونفرح بعمل الله فى بلادنا العزيزة.