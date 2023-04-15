الخارجية: نتواصل مع سفارتنا بالخرطوم للاطمئنان على الجالية والبعثات المصرية

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم السبت إن الوزارة تتواصل على مدار الساعة مع السفارة المصرية فى الخرطوم للاطمئنان على الجالية والبعثات المصرية فى السودان.





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