جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية لمتابعة استعداد مستشفيات الطوارئ بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى منيا القمح المركزى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية فى أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وعدم وجود عجز فى الأصناف المختلفة بصيدلية الطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجى من الأدوية.

ووجه بدمج صيدلية الطوارئ مع صيدلية الإستقبال، وتواجدها بمكان قريب من قسم الاستقبال، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بقسم الإستقبال والطوارئ، خاصة خلال فترة الاحتفالات القادمة، وتعميم ذلك على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

كما تفقد قسم الحضانات بالمستشفى، موجها بتجميع الأجهزة الطبية غير المستغلة بمكان واحد وعلى بعد مسافة مناسبة عن تقديم الخدمة، لعدم إعاقة الحركة وسهولة تقديم الخدمة الطبية للأطفال المبتسرين، ومكلفا الإدارة الهندسية بالمديرية، بسرعة عمل الصيانة اللازمة لجميع التكييفات الموجودة، وكذلك صيانة السلم بالدور الرابع لوجود بعض الفواصل به.

وكانت الزيارة التالية لمستشفى السعديين المركزى، اطمأن خلالها على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، كما عاين بعض الأماكن بالقسم، لاختيار المناسب منها لوضع جهاز الأشعة المقطعية، والذى سيتم دعمه للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام القليلة القادمة.

وحرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الأورام، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بعد إجراء الجراحات اللازمة لاستئصال الأورام السرطانية لهم، وبلغ عدد العمليات الجراحية للأورام حتى الآن 418 جراحة منذ افتتاح القسم، هذا بالإضافة إلى تقديم العلاج الكيماوى والهرمونى لعدد 423 مريض، كما تفقد قسم الحضانات الجديد، والذى تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلى الصناعى.

جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع من محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان، فى ديسمبر قبل الماضى، لتطوير قسمى الكلى والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالى إلى 36 حضانة، وعدد 15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالى إلى 60 ماكينة غسيل كلوى، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، دعما للقطاع الصحى، والارتقاء بكل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية بوحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى السعديين، موجها بسرعة الإنتهاء من التشطيبات النهائية منها بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد مركز علاج الأورام الجديد والذى يقدم خدمات العلاج الكيماوى والهرمونى، وخدمات أمراض الدم، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدنى، موجها بسرعة التشغيل التجريبى له، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وكانت الزيارة الثالثة والأخيرة لمستشفى مشتول السوق المركزى، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى الصناعى، ومرضى العناية المركزة، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من تدوين كل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة وفقا للتشخيص الطبى لكل حالة، واستكمال كافة الفحوصات والأشعات اللازمة للمرضى.

كما تابع إجراء جلسة الغسيل الكلوى البطىء لإحدى المرضى بالعناية، موجها بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى بالمستشفى،

يأتى ذلك إلى جانب تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ومعاينة بعض الأماكن لتخصيصها صيدلية للطوارئ وللاستقبال، وفقا للرؤية التى تم الاتفاق عليها لخدمة المرضى بالمحافظة.جولة مفاجئة ل لمتابعة استعداد المستشفيات الطوارئ بالمحافظة