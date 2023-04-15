الكنيسة الأسقفية تصلى من أجل مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى

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جدة - نرمين السيد - كما تشفعت الكنيسة لأجل العالم المضطرب والعناية لكل دولة تمر بأزمات حيث ذكرت الكنيسة دولة السودان أن يعطى الله الشعب حماية ضد كل شر بإرسال رجاء وسلام القيامة لقلوبهم، وذكرت الكنيسة فى صلاتها الخرب الأوكرانية وأن يزيل الله كل الخوف والألم.
وتقدمت الكنيسة بالصلاة لأجل رئيس الأساقفة وقيادته للكنيسة ومن أجل كل خدامها وقساوستها وشعبها ومن أجل الكنائس فى كل العالم.
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