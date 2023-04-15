الأنبا بيشوى يترأس قداس عيد القيامة فى كاتدرائية رئيس الملائكة بأسوان 

جدة - نرمين السيد - يترأس الأنبا بيشوى، أسقف أسوان وتوابعها، صلوات قداس عيد القيامة فى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان.



جدة - نرمين السيد - يترأس الأنبا بيشوى، أسقف أسوان وتوابعها، صلوات قداس عيد القيامة فى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان. شارك فى القداس لفيف من الآباء الكهنة بالكاتدرائية وعدد كبير من الشمامسة.

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