«الأسقفية» توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد

جدة - نرمين السيد - وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التى يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.





وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها كلا من كلير غايس ورامز بخيت خادمى الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

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