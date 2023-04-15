وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالدقى لاستكمال مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.





وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وأكدت على ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية الموجودة حاليًا فى المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع الأولويات للاستفادة القصوى من الموارد التمويلية الحالية لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة بالمنظومة داخل المحافظات والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى، مضيفةً أنه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتى ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للمدافن والمصانع التى تم تخصيصها بالفعل للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على سرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتى تم تسلمها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التى بدأ بالفعل تنفيذها على أرض المحافظات فى إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد "آمنة" حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى تشغيل تلك المشروعات والمساهمة فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائى للمنظومة وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى فى مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.